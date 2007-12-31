Рік Щура приніс до Криму собачу погоду

За прогнозами, вночі до 16 морозу

1 січня (вівторок) у Криму місцями невеликий сніг. Вдень від 4° морозу до 1° тепла. Вночі 1-6° морозу. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2 січня (середа) в Криму без істотних опадів. Вдень 7-12° морозу, вночі 11-16° морозу. Вітер східний 15-20 м/с. 3 січня (четвер) на півострові місцями невеликий сніг. Вдень 7-12° морозу, вночі 9-14° морозу. Вітер північно-східний 15-20 м/с.

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