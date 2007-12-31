У парламенті Криму, як мінімум, 6 пацюків

У парламенті Криму, як мінімум, 6 чоловік народилися в рік Пацюка.

Нагадаємо, що 2008 рік - це рік пацюка. Люди, які народилися у 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 роках, - народилися в рік Пацюка.

Так, у ВР автономії у 1948 році народилися Валерій КУЧЕРЕНКО (член Комуністичної партії України, керівник апарату при голові правління ДАТ "Чорноморнафтогаз"), Віталій РУДАКОВ (виборчий блок "За Януковича!", член партії "Російський блок") та Олександр ШЕВЦОВ (Виборчий блок "За Януковича!", член партії "Російський блок", старший викладач Кримського коледжу економіки і управління).

У 1960 році народилися Лев МІРІМСЬКИЙ (голова партії "Союз"), Сергій КУНІЦИН (Виборчий блок "Блок Куніцина", член Народно-демократичної партії, голова МДА Севастополя) та Віталій СТАДНИК (Виборчий блок "Блок Куніцина", безпартійний, тимчасово не працює).

На жаль, на 100% не можна стверджувати, що у ВР АРК всього 6 щурів, оскільки невідомі дати народження трьох депутатів, які недавно отримали мандат (їх дані поки відсутні на сайті ВР автономії). Всього у ВР Криму - 100 депутатів.

Характеристика людей, що народилися в рік Щура

Люди, які народжені в рік Щура, відрізняються привабливістю характеру. Людина - Щур, зазвичай, добра, чесна, інтелектуальна, легко пристосовується до будь-якого середовища. Таку людину у жодному випадку не можна віднести до людей смутних або ледачих. Щур легко досягає успіху в будь-якій професії, де потрібні знання і старанність у виконанні поставлених завдань.