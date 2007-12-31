Кримчан привітали з Новим роком

Керівництво Автономної Республіки Крим привітало кримчан з Новим роком.

"Оцінюючи події року, що йде, можна твердо сказати, що в цілому він був успішним практично по всіх напрямах. І хоча невирішені проблем залишається ще більше, ніж досягнень, з кожним роком міцніє віра і надія на краще", - йдеться у поздоровленні Президії Верховної Ради АРК та Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

У році-2008 кримчанам побажали мира і згоди "ради гідного життя майбутніх поколінь". "Хай успішно продовжаться всі ваші почини, виконаються мрії і бажання, які традиційно загадуються в новорічну ніч", - відзначає керівництво АРК.

Також з Новим роком привітав мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО. "Упевнений, що всім нам вистачить натхнення і мудрості, сил і енергії, щоб прожити наступаючий рік в світі, справедливості і згоді", - каже Г.БАБЕНКО.