2008-й відкриє нові перспективи

Командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ вважає одним із найголовніших напрямків діяльності Чорноморського флоту у 2008 році розвиток і зміцнення конструктивних партнерських відносин між Росією і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, у новорічному вітанні кримчанам, севастопольцям, морякам-чорноморцям, ветеранам війни і праці О.КЛЕЦКОВ, зокрема, зазначає: «2008 рік принесе з собою нові реалії, нові задачі. Однак впевнений, що це не вплине на один з найголовніших напрямків діяльності Чорноморського флоту - розвиток конструктивних партнерських відносин між Росією і Україною».

Командувач не сумнівається, що «2008 рік відкриє нові перспективи для нашого співробітництва».