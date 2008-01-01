Що нас чекає в рік Щура?

2008 рік пройде під знаком Жовтого Щура. За легендою, моторна тварина першою прибігло до ніг Будди, тому вона і починає новий 12-літній цикл.

У 2008 році прагнете економити і створювати запаси: можна здійснювати покупки в кредит, брати і давати позики, інвестувати кошти. Це хороший рік у фінансовому відношенні, хоча і приховує можливу убогість подальших років. Сприятливий рік для літераторів. У політиці вірогідні несподіванки – це рік звинувачень, засуджень.

Другий високосний рік тисячоліття такий же сприятливий, наскільки і відповідальний.

Для людей, що народилися в рік Щура, зірки обіцяють поповнення в сім`ї, весілля і боротьбу за кращі життєві умови. Головне – не приймати успіхи як щось само собою зрозуміле.

Бик. Потрібно накопичити сил перед майбутніми звершеннями. Показано спокійний, розмірений спосіб життя. Не поспішайте розповідати про свої плани і тим більше секрети всім поспіль.

До Тигрів успіх прийде через друзів. Не соромтеся шукати заступництва і просити про допомогу впливових знайомих. У ваших руках – усі важелі для впливу на них.

Кіт. Зірки радять приготуватися до високого стрибка. У межах досяжності виявляються найпринадніші цілі, про які мріялося в останні шість років.

Дракон. Планети направляють ваші сили на здобуття вищої освіти, дальні поїздки і духовний розвиток. Також Драконам варто поквапитися зі створенням сім`ї. Рік очікується яскравий і цікавий, хоч і непростий.

Народженим у рік Коня планети обіцяють блискучі можливості в дружбі і особливо в шлюбі. Будь-яка діяльність "на людях" принесе чималі дивіденди. Особливий успіх чекає юристів, журналістів, менеджерів.

Коза. Ваші зусилля зосередяться на роботі. Ви зможете добитися підвищення окладу, переведення на вищу посаду або зміни місця роботи.

Мавпа. Рік буде прекрасним для тих, хто не соромиться проявити себе. Планети не виключають появи великого кохання, а у Мавп вже споважнілих – народження дитини.

Півень. Рік очікується прекрасний. Зірки дають можливість змінити домашні умови на кращі.

Час змін чекає і тих, хто народився в рік Собаки. Не скупіться на бажання, але будьте акуратні: адже вони здійснюються. Час подумати про зміну машини, квартири, а незаміжнім жінкам – прізвища.

Кабан. Зірки дарують масу можливостей для заробітку. Замість питання, де взяти гроші, все частіше доведеться вирішувати проблему, на що їх розумно витратити. Тільки не зазнавайтеся: планетам не сподобається Кабан, що перетворився на свиню-скарбничку.

За матеріалами kp.ua

Відомі Щури

У рік Щура народилися: Вільям Шекспір, Лев Толстой, Еміль Золя, Жюль Верн, Петро І, Бомарше, Лоуренс Аравійський, Вольфганг Амадей Моцарт, Луї Армстронг, Марлон Брандо, Джордж Буш, Принц Чарльз, Королева-мати Єлизавета, Х’ю Грант, Ів Сен Лоран, Папа Іоанн Павло ІІ, Кларк Гейбл, Франц Йозеф Гайдн, Андрій Туполєв.