Наступив Рік картоплі

За східним календарем наступає рік Щура, а за календарем Організації Об`єднаний Націй - Міжнародний рік картоплі. ООН таким чином хоче звернути увагу на цю високоврожайну культуру, яка, на думку експертів Організації, допоможе викоріненню убогості в світі, передає РІА «Новости».

”Картопля є одним з основних продуктів харчування в раціоні населення світу і може внести цінний внесок до досягнення мети розвитку Тисячоліття”, - говориться в резолюції, схваленій усіма без виключення націями ще в грудні 2005 року.

З ініціативою придивитися уважніше до традиційної картоплі виступила Продовольча і сільськогосподарська організація Об`єднаних Націй (ФАО). Організація заявила, що зростання числа городян на планеті вимагає протягом наступних трьох десятиліть збільшити об`єм продовольчого і сільськогосподарського виробництва на 60%. Без збільшення врожаю ”другого хліба” на землі прогодувати армію городян навряд чи вдасться, вважають експерти.

Картопля - одна з найпопулярніших у світі культур, поступається за об`ємом виробництва тільки пшениці, рису та кукурудзі. У 2006 році було вирощено 315 мільйонів тонн картоплі, більше 40% світового його виробництва зосереджено в Китаї, Російській Федерації та Індії. До недавнього часу картоплю в основному вирощували в Європі, Північній Америці і на території пострадянських країн. Проте, починаючи з 1990-х років, картопля мирно підкорила Африки і Латинську Америку, а її глобальний урожай збільшився більш як удвічі.

ФАО звертає увагу на те, що картопля корисна для здоров`я, крім вуглеводів, вона містить найбільшу кількість білків, у порівнянні з іншими коренеплодами. Вона багата на вітамін С і містить лише один відсоток жирів.

”Картопля на передовій лінії боротьби з голодом і бідністю в світі”, - заявив Генеральний директор ФАО Жак ДІУФ напередодні наступаючого Року картоплі.