З теплоходу за борт упав член екіпажу

31 грудня до оперативно-чергової служби МНС надійшла інформація про те, що з судна “Бриз” (прапор Болгарія), яке прямувало з румунського порту Констанца до українського порту Керч, о 14.00 за 37 миль на південний захід від кримського мису Херсонес упав за борт один із членів екіпажу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 17.00 теплохід “Бриз” ліг на зворотній курс і розпочав пошук людини. О 17.55 йому на допомогу підійшли теплоходи “Чупа” (прапор - Росія) та “Гоурчевел” (прапор - Маршалові острови), проте в умовах темряви пошуки результатів не принесли.

О 21.35 пошукові роботи були припинені, доля людини залишається невідомою.

Ситуація перебуває під контролем Севастопольських Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС і Морського рятувально-координаційного підцентру Мінтрансзв’язку.