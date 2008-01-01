Леоніду Грачу - 60

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ сьогодні святкує ювілей - 60 років з дня народження.

Довідка. Л.ГРАЧ народився 1 січня 1948 року у Вінницькій області. Українець. Має вищу юридичну і політичну освіту. Доктор історичних наук, професор, заслужений юрист України. Почесний громадянин міста-героя Керчі. Військове звання — полковник.

У 1980 році Керченською міською партійною організацією рекомендований на роботу в кримський обласний комітет Компартії України. У 33 - був затверджений завідуючим відділом пропаганди і агітації, а в 43 - вибраний першим секретарем Кримського обкому Компартії.

З серпня 1991 року, після заборони Компартії, - безробітний. З грудня 1991 року разом з колегами проводить роботу по відродженню Компартії. З травня 1992 року — голова Союзу комуністів Криму, з вересня 1993 року — перший секретар знов створеного Кримського рескому.

З 1998 по 2002 роки — Голова Верховної Ради Криму. Під керівництвом Л.ГРАЧА була розроблена і прийнята Конституція Автономної Республіки Крим.

З травня 2002 року — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України по питаннях боротьби з організованою злочинністю і корупцією. З 2006 року по теперішній час — народний депутат України.