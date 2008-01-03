У протоці потерпів крах теплохід

В Керченській протоці потерпів крах теплохід «Ванесса» (прапор Болгарія), який йшов з Бердянська до Болгарії з вантажем металобрухту.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, сьогодні вночі в морський координаційно-рятувальний центр МНС України в Керчі поступило повідомлення про те, що теплохід накренився на лівий борт на 10 градусів. Штормовим вітром зірвало 70 метрів фальшборта, повітряних «гусаків» другого і третього баластного танка.

У 2 години ночі екіпаж судна подав сигнал SOS. На судні знаходиться 11 членів екіпажа (1 громадянин України і 10 громадян Болгарії).

Довжина судна 80 м, ширина 13,4 м, висота борту 6,72 м.

У 2 години 20 мин. з теплоходом «Ванесса» зник зв`язок.

В даний час в районі пошуку знаходиться теплохід «Тегусігальпа» під прапором Беліза, і буксир «Меркурій» під прапором РФ.

За даними гидрометеоцентра, швидкість вітру в Азовському морі 25 м/с в поривах до 30 м/с, температура повітря – 7 градусів морозу, вода 0-2 градуси тепла.