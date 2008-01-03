Загинули 7 з 11 моряків судна ”Ванесса”?

Семеро з 11 моряків із затонулого в Керченській протоці болгарського суховантажу "Ванесса" загинули, одного врятовано.

Як повідомляє радіостанція “Эхо Москвы”, за даними Головного управління МНС РФ по Краснодарському краю, пошуки трьох моряків тривають.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася сьогодні вранці в районі Керченської протоки. Члени екіпажу - громадяни Болгарії - і український лоцман виявились у відкритому морі.