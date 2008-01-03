Буксир ”Меркурій” знайшов і підняв на борт 5 членів екіпажа судна «Ванесса», яке зазнало аварії в Керченській протоці. Лише один з 5 чоловік – з ознаками життя, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

Ведеться патрулювання вздовж побережжя Азовського моря від села Мисове до села Осовіно.

Працюють 6 мобільних груп загальною чисельністю 40 чоловік. До пошуку 6 членів екіпажа судна, які залишилися, підключився рятувальний вертоліт Мі-8 МНС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Керченській протоці зазнав аварії теплохід «Ванесса» (прапор Болгарія), який йшов з Бердянська до Болгарії з вантажем металобрухту. Теплохід накренився на лівий борт на 10 градусів. Штормовим вітром на ньому зірвало 70 метрів фальшборта, повітряні «гусаки» другого і третього баластного танку.

О 2.00 екіпаж судна «Ванесса» подав сигнал SOS. На судні перебувало 11 членів екіпажа (один громадянин України (лоцман) і 10 громадян Болгарії). Довжина судна - 80 м, ширина - 13,4 м, осідання - 2,56 м, висота борту - 6,72 м.

За даними Гідрометеоцентру, швидкість вітру в Азовському морі 25 м/с (пориви до 30 м/с), температура повітря – 7 градусів морозу, температура води - 0-2 градуси тепла.