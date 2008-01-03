У Севастополі відкрився центр мовної підготовки військовослужбовців

Відповідно до наказу міністра оборони України, з 1 січня на базі трьох видових вищих військових навчальних закладів у Харкові, Львові та Севастополі розпочали свою роботу навчально-наукові центри мовної підготовки військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, головними завданнями навчально-наукових центрів є впровадження новітніх методик вивчення іноземних мов, а також організація мовної підготовки військових, з урахуванням особливостей військової лексики за стандартами європейських армій STANAG-6001.