Можуть бути живими ще 4 членів екіпажу?

Врятований моряк судна «Ванесса» припускає, що врятуватися вдалося ще чотирьом членам його екіпажу.

Про це «5-му каналу» повідомив керівник прес-служби МНС Ігор КРОЛЬ.

“На борт одного з російських рятувальних суден піднято трьох членів екіпажу, один з них живий. Це якраз той моряк, який плавав у гідрокостюмі. За його словами, можуть бути живими ще четверо членів екіпажу, оскільки він бачив, що вони встигли сісти на рятувальний плот”, - сказав І.КРОЛЬ.

Він також поінформував, що рятувальні роботи ведуться силами рятувальників, які вилетіли на місце пригоди на вертольоті МНС України, а також командою російського морського буксиру “Меркурій”.

Водночас, за його слвоами, очікується, що найближчим часом з російської сторони до пошуків моряків приєднається ще один вертоліт.