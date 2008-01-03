Євпаторія покаже нове обличчя курорту

III Міжнародний ярмарок "Нове обличчя стародавнього курорту" пройде у Євпаторії 25 лютого. Метою даного ярмарку є знайомство з оновленим містом - містом 25-ти століть, повідомляє Міністерство курортов Криму.

"Євпаторія відома приморським бальнеогрязевим кліматичним курортом, особливості якого у винятковому поєднанні цілющих природних чинників. Завдяки великій кількості цілющих джерел, зібраних в одному місці, Євпаторія є рідкісним курортом, де можливе комбінування лікування грязями, лимановим і морським купанням, пісочними і сонячними ваннами і аеротерапією", - кажуть у Мінкурортов.

Програма ярмарку "Нове обличчя стародавнього курорту" передбачає реалізацію путівок на санаторно-курортне лікування, бронювання місць в готелях, пансіонатах Євпаторії, ділові зустрічі, круглий стіл, а також знайомство з унікальними екскурсійний-туристичними маршрутами.