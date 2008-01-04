”Сільвера” зняли з мілини

Сьогодні, о 04.30, із залученням морських буксирів “Іван Красносельський”, “Бора” та “ЛК-57” рятувальники зняли з мілини теплохід “Сільвер” (прапор Камбоджа), котре потрапило в надзвичайну ситуацію у Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, суховантаж “Сільвер” доставлений до Керченського морського торговельного порту.

Ситуація перебуває під контролем Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС. Загрози судноплавству та забруднення навколишнього середовища немає.