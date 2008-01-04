Українська молодь п`є. Багато

Українська та ізраїльська молодь посідає перше та друге місця в світі в рейтингу споживання алкоголю серед дітей та молоді. Як повідомляє Німецька хвиля, такі дані містяться в новому дослідженні Всесвітньої організації здоров`я.

У рамках дослідження науковці опитали понад 200 тисяч учнів 5-го, 8-го та 10-го класів із 41-ї країни світу. За результатами отриманого матеріалу вчені склали список країн, починаючи тими, де явище підліткового алкоголізму набуло особливо загрозливого масштабу. Перше місце - за Україною, де 40 відсотків підлітків вживають алкогольні напої принаймні раз на місяць. На другому опинилися молоді ізраїльтяни з 28 відсотками любителів алкоголю. Далі в списку - Чехія. Російські школярі посіли 15 сходинку, а останні в списку - Ісландія та Ірландія.