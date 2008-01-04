У Криму - штормове попередження
14:00, 04 січня 2008Крым
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Торощення льоду, пориви вітру до 25-30 м/с
У зв`язку зі складними погодними умовами в Криму оголошене штормове попередження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, сьогодні на території півострова очікується північно-східний вітер зі швидкістю 17-22 метрів за секунду (місцями пориви вітру до 25-30 метрів за секунду).
Впродовж сьогоднішньої доби в північній половині Азовського моря швидке обмерзання суден, у морі - переміщення і торощення льоду. Висота хвиль у відкритій частині моря 13-20 дм.
4-5 січня в Керченській протоці очікується поява первинних форм льоду.
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