Назвали ім`я 2 загиблих моряків

Ім`я другого загиблого моряка болгарського суховантажу ”Ванесса”, що потонулов у Керченській протоці, вже відомо. Це - старший помічник капітана Петко Мочев.

Як повідомляє “5 канал”, його упізнав врятований механік Ніколай ДІМІТРОВ, який сьогодні зранку назвав ім`я і першого виявленого загиблого - старшого механіка Георгія Желева.

Представники болгарського посольства у Росії вже оформлюють необхідні документи на транспортування обох і заявляють, що всі витрати має взяти на себе власник потонулого судна. Решту людей, які були на борту: сімох болгар та одного громадянина України - Олега Юникова російські та вітчизняні МНСники продовжують шукати. Будь-яким іншим суднам, крім рятувальних, виходити з портів Азовського моря заборонило Міністерство транспорту і зв`язку України - через нове штормове попередження та з метою уникнення нових надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, вночі 3 січня з теплохода «Ванесса», на якому перебували 11 членів екіпажа (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України), був одержаний сигнал SOS. Потім зв`язок перервався, і теплохід затонув. 3 січня для проведення пошуково-рятувальних робіт були задіяні близько сотні чоловік і 23 одиниці техніки. За даними управління МНС у Криму, одного з членів екіпажа врятовано. Також знайдені тіла ще двох членів екіпажа. Доля решти 8 моряків залишається невідомою.