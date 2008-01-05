Бійці МНС знайшли рятувальний пліт

Cьогодні о 07.55 в районі коси Арабатська Стрілка, поблизу кримського села Солене, за 50 метрів від берега виявлено критий рятувальний пліт із затонулого болгарського суховантажу „Ванесса”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

О 08.22 із Керчі на місце вирушив вертоліт Мі-8 МНС України, який облітає цей район і передає інформацію для рятувальних суден „Вітязь” і „Нептунія”. З 08.30 на місці працює водолазна група МНС.

Проводяться організаційно-підготовчі роботи щодо підняття плота.

Як повідомляв УНІАН, судно "Ванесса" (прапор Болгарія) затонуло 3 січня під час шторму в південній частині Азовського моря. На борту судна всього перебувало 11 осіб (10 членів екіпажу та лоцман (громадянин України), із них 1 особу врятовано та 2 особи було знайдено без ознак життя. Доля 8 осіб залишається невідомою.