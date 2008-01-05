У Севастополі відключили горячу воду

У Севастополі через збільшення споживання газу у зв’язку з похолоданням припинено постачання гарячої води населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник служби інформації і допомоги населенню Управління з питань надзвичайних ситуацій Севастопольської міської державної адміністрації Віктор САПОН у прямому ефірі ТРК «Бриз».

За словами В.САПОНА, таке рішення було прийнято «у зв’язку з різким зниженням рівня тиску газу» (УНІАН: кілька останніх місяців у Севастополі в зв’язку з заборгованістю ДКП «Севтеплоенерго» за спожитий газ, гарячу воду населенню подають лише двічі на тиждень, а до цього - також кілька місяців - з цієї ж причини гаряча вода населенню взагалі не подавалася).

Як також зазначив В.САПОН, «Севастополь цього року як ніколи організовано увійшов в Новий рік, якихось серйозних надзвичайних ситуацій, подій тощо у місті практично не зафіксовано». Водночас, за його інформацією, в новорічні свята «не обійшлося без позаштатних побутових ситуацій». Зокрема, за його словами, «були деякі зриви в подачі холодної води населенню та електроенергії. Найбільш неприємна ситуація була на одній з трансформаторних підстанцій, і на жаль, мешканцям трьох вулиць довелося зустрічати Новий рік без електрозабезпечення».

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Севастопольської міської державної адміністрації, у 2007 році на території Севастополя було зафіксовано 19 надзвичайних ситуацій, у тому числі одна - державного рівня (11 листопада, коли був сильний ураган), та дві НС - регіонального рівня, і обидві вони природного характеру (одна з них - активізація зсувної ділянки в районі Севастопольської ТЕЦ).