Церква нагородила комуніста Грача

17:09, 05 січня 2008
Крым
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Депутат отримав Орден Різдва Христового

Митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив народного депутата України Леоніда ГРАЧА Орденом Різдва Христового.

Як повідомляє прес-служба Кримського рескома КПУ, Л.ГРАЧ орден "на знак вдячності за послідовну підтримку канонічного Православ`я і багаторічну співпрацю з Православною Церквою".

Почесна нагорода була вручена Л.ГРАЧУ митрополитом Сімферопольським і Кримським Лазарем.

 

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