Церква нагородила комуніста Грача
17:09, 05 січня 2008Крым
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Депутат отримав Орден Різдва Христового
Митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив народного депутата України Леоніда ГРАЧА Орденом Різдва Христового.
Як повідомляє прес-служба Кримського рескома КПУ, Л.ГРАЧ орден "на знак вдячності за послідовну підтримку канонічного Православ`я і багаторічну співпрацю з Православною Церквою".
Почесна нагорода була вручена Л.ГРАЧУ митрополитом Сімферопольським і Кримським Лазарем.
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