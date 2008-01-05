Церква нагородила комуніста Грача

Депутат отримав Орден Різдва Христового

Митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив народного депутата України Леоніда ГРАЧА Орденом Різдва Христового. Як повідомляє прес-служба Кримського рескома КПУ, Л.ГРАЧ орден "на знак вдячності за послідовну підтримку канонічного Православ`я і багаторічну співпрацю з Православною Церквою". Почесна нагорода була вручена Л.ГРАЧУ митрополитом Сімферопольським і Кримським Лазарем.

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