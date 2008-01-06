Меджліс вітає кримчан зі святом

12:30, 06 січня 2008
Крым
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Миру, спокою і благополуччя

Меджліс кримськотатарського народу привітав кримчан – християн побажав східного обряду зі святом Різдва Христового.

"Добросусідство, миролюбність, справедливість і турбота про ближніх – ці якості, властиві кожній істинно віруючій людині, незалежно від ії віросповідання, можуть і повинні стати об`єднуючими всіх жителів Криму", - йдеться у привітанні Меджлісу.

Меджліс кримськотатарського народу побажав миру, спокою і благополуччя.

 

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