Меджліс вітає кримчан зі святом

Меджліс кримськотатарського народу привітав кримчан – християн побажав східного обряду зі святом Різдва Христового.

"Добросусідство, миролюбність, справедливість і турбота про ближніх – ці якості, властиві кожній істинно віруючій людині, незалежно від ії віросповідання, можуть і повинні стати об`єднуючими всіх жителів Криму", - йдеться у привітанні Меджлісу.

Меджліс кримськотатарського народу побажав миру, спокою і благополуччя.