В льодах застряг суховантаж

Суховантаж ”Волжский-14”, вийшов з Ростова-на-Дону і прямував в один з портів України, застряг у льодах в Азовському морі.

Про це повідомив РІА «Новости» представник Новоросійського морського координаційного рятувального центру.

”Суховантаж застряг (у льодах) і не може самостійно просуватися далі”, - сказав співрозмовник агентства.

За його інформацією, пошкоджень на судні немає, серед членів екіпажу ніхто не постраждав.

”На допомогу застряглому в льодах суховантажу найближчим часом виїде криголам з Єйська”, - повідомив співрозмовник агентства.