В льодах застряг суховантаж
12:58, 06 січня 2008Крым
1 0
"Волжский-14" прямував в один з портів України
Суховантаж ”Волжский-14”, вийшов з Ростова-на-Дону і прямував в один з портів України, застряг у льодах в Азовському морі.
Про це повідомив РІА «Новости» представник Новоросійського морського координаційного рятувального центру.
”Суховантаж застряг (у льодах) і не може самостійно просуватися далі”, - сказав співрозмовник агентства.
За його інформацією, пошкоджень на судні немає, серед членів екіпажу ніхто не постраждав.
”На допомогу застряглому в льодах суховантажу найближчим часом виїде криголам з Єйська”, - повідомив співрозмовник агентства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter