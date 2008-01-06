У Чорному морі пропав рибалка

У Чорному морі пропав 52-річний рибалка.

Чоловік 4-го січня вийшов із території бази відпочинку „Морська хвиля” на надувному матрасі у прибережну зону Чорного моря з метою вилову риби та не повернувся.

Пошук уздовж узбережжя ведуть рятувальники Севастопольського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС, працівники Сакського та Сімферопольського райвідділів МНС і міліціонери, повідомляє прес-служба МНС України.

Через несприятливі метеорологичні умови (вітер північно-східний до 12 м/с, хвилювання моря 3 бали, видимість часом до 500 м) водолазні роботи не виконувалися.

Про зникнення людини сповіщені прикордонні застави.