У Чорному морі рятувальниками МНС знайдене тіло потонулого рибалки - 52-річного мешканця селища Миколаївка Сімферопольського району.

Як повідомляє прес-служба МНС України, тіло рибалки було знайдене та вилучене з води рятувальниками Севастопольського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС.

4-го січня кримчанин вийшов із теріторії бази відпочинку „Морська хвиля” на надувному матрасі у прибережну зону Чорного моря з метою вилову риби та не повернувся.