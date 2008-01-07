Знайдене тіло потонулого рибалки

11:19, 07 січня 2008
Крым
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Чоловік вийшов у море на надувному матрасі

У Чорному морі рятувальниками МНС знайдене тіло потонулого рибалки - 52-річного мешканця селища Миколаївка Сімферопольського району.

Як повідомляє прес-служба МНС України, тіло рибалки було знайдене та вилучене з води рятувальниками Севастопольського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС.

4-го січня кримчанин вийшов із теріторії бази відпочинку „Морська хвиля” на надувному матрасі у прибережну зону Чорного моря з метою вилову риби та не повернувся.

 

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