Доля 8 моряків з „Ванесси” не відома
Пошуки продовжуються п`ятий день...
У південній частині Азовського моря продовжується пошук 8 зниклих членів екіпажу болгарського суховантажу „Ванесса”, затонулого 3-го січня під час шторму.
Силами 92 чоловік і 13 одиниць техніки всього обстежені близько 150 кілометрів узбережжя північної частини Керченського півострову.
Повітряна розвідка здійснювалася гелікоптером Мі-8 МНС і літаком АН-26 Державної прикордонної служби України.
Як інформує прес-служба МНС України, зокрема, авіацією обстежені 5250 квадратних кілометрів акваторії. У готовності до пошукових робіт перебуває морський буксир „Нептунія” Керченського морського торгівельного порту.
У Керчі працюють міжвідомча комісія та штаб із ліквідації надзвичайної ситуації, у МНС цілодобово – опергрупа.