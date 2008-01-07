У Сімферополі відкрився різдвяний вертеп

У Сімферополі (Крим) вперше відкрився різдвяний вертеп. Всі Віфлєємські скульптури були створені Сімферопольським ляльковим театром на кошти міської ради з благословення Митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря.

Як повідомляє помічник голови Ради міністрів АРК – прес-секретар Оксана САВЕНКОВА, в урочистому відкритті вперше в Сімферополі Різдвяного вертепу взяв участь глава уряду Криму Віктор ПЛАКІДА.

Цього ж дня в одинадцятий раз малюків Криму привітно зустріла Різдвяна ялинка Сімферопольської і Кримської єпархії і Ради міністрів АРК. Звертаючись до малюків та їх батьків, В.ПЛАКІДА відзначив значущість свята, його роль в житті і долі кожного християнина. "За словами глави кримського уряду, відродження нації без відродження духовності – неможливо, проте завдяки старанням церкви шлях у напрямку до світлого стає коротшим", - каже О.САВЕНКОВА.