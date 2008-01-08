У Криму вдень близько 0°, на ПБК - до 5°

Завтра, 9 січня, в Криму вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°. На Південному узбережжі Криму вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні місцями очікується невеликий сніг, лише у східній частині без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

10-11 січня - в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 11 січня вночі у північних областях, а вдень у східній частині невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, у західних та північних областях 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу, на крайньому півдні та заході місцями 1-3° тепла; у східній частині та Приазов`ї вночі 13-18° морозу, місцями 20°, вдень 6-11° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.