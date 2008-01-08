Податкову України підсилили силовиками

Кабінет Міністрів України призначив чотирьох заступників голови Державної податкової адміністрації України.

Як повідомляється в газеті «Урядовий кур`єр» від 5 січня, першим заступником голови ДПАУ – начальником податкової міліції призначений Владислав БУХАРЕВ (раніше працював заступником голови Головного управління СБУ в Криму), першим заступником голови ДПАУ – Анатолій ДАНИЛЕНКО, заступниками - Василь ГУРЕНКО і Наталія РУБАН.

Разом з тим Кабмін звільнив Валерія КОРЯЧКІНА з посади першого заступника голови ДПАУ – начальника податкової міліції, Н.РУБАН, за її заявою, з посади першого заступника ГоловКРУ, Леоніда БОЄНКА, за власним бажанням, з посади заступника голови ДПАУ.