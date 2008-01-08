Ротвейлер загриз господиню

У Феодосії (Крим) ротвейлер загриз жінку.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму, інцидент стався днями в приватному домоволодінні.

Господар будинку, що повернувся з роботи, побачив спотворену, без ознак життя дружину (жінка була з численними рваними ранами на тілі, також у неї була величезна скальпована рана голови) і розлючену тварину. Чоловік попросив сусідку викликати міліцію і до прибуття правоохоронців утримував пса.

«Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, відразу не змогла потрапити в будинок, оскільки лютий пес не пускав сторонніх. Співробітники міліції були змушені застосувати табельну зброю. Отримавши згоду господаря домоволодіння, міліціонери застрелили «ротвейлера-вбивцю», - йдеться в повідомленні кримської міліції.

Як з`ясувалося, бездомного пса сім`я поселила в липні минулого року, і до трагічної події тварина не проявляла агресії. «Що послужило причиною нападу собаки на господиню встановити неможливо, оскільки безпосередніх свідків того, що сталося, немає», - зазначають у ГУ МВС.

Сьогодні за даним фактом проводиться подальша перевірка. Причина смерті жительки Феодосії (1962 року народження) буде встановлена після отримання висновку судових медиків.