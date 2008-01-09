У Севастополі брат убив брата

Співробітниками севастопольської міліції по гарячим слідам розкрито вбивство.

Як повідомляє прес-служба Управління МВС України у Севастополі, в чергову частину Гагарінського райвідділу міліції подзвонила 28-річна мешканка Нахімовського району і повідомила, що знайшла в квартирі труп старшого брата.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів співробітники міліції затримали зловмисника - це 19-річний брат убитого.

"Було встановлено, що брати відзначали новорічні свята. Неабияк випивши, вони посварилися. Молодший схопив ніж і ударив брата. Після чого спокійно пішов в магазин за черговою пляшкою спиртного", - повідомили в МВС України у Севастополі.

Обидва брати раніше вже були судимі за крадіжки, постійного джерела доходу не мали.

Слідчим відділом Гагарінського РО відносно затриманого порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України - «вбивство».