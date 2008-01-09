МНС перевірить кримські котельні

Головне управління МНС України в Криму ініціює розгляд в органах місцевої виконавчої влади питання: «Про готовність котельних і інших об`єктів життєзабезпечення до експлуатації в зимовий період в 2008 р.».

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, виконання комплексних планів по підготовці до зими в деяких містах Криму проводилося не в повному об`ємі і несвоєчасно, що створює додаткові труднощі в ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. "Які вже траплялися в 2006-2007 рр. в Щелкино Ленінського району, пгт Орджонікідзе, Феодосії. А в Луганській і Полтавській областях із-за припинення подачі води в котельної і відключення автоматики відбувалися вибухи, і обслуговуючий персонал отримував травми", - кажуть у МНС. Всіх цих випадків можна було б уникнути, якби керівники на місцях завчасно забезпечили виконання всіх належних заходів. ГУ МЧС України в АР Крим нагадує про необхідність створення в першу чергу матеріальних резервів, забезпечення автомобільною технікою готової виїхати для підвезення води у разі замерзання водопровідних мереж.