У Керчі оголошена льодова компанія

В Керченській протоці і Азовському морі оголошена льодова компанія, повідомляє портал "Керч - це моє місто".

У Керченській протоці, портах Маріуполь, Бердянськ льодова компанія оголошується кожним портом окремо з урахуванням криголамного забезпечення.

В період льодової компанії судна приймаються до проводки по Керченській протоці і Азовському морю тільки за наявності підтвердження капітана або начальника порту призначення в Азовському морі. Заявки на всі види криголамного забезпечення повинні подаватися капітанами в адресу криголама і порту призначення.

В даний момент судна для проходу і проходження по Азовському морю набираються в каравани, подальше їх проходження здійснюється тільки в каравані з криголамом.

Все судозаходи в керченські порти - тільки з буксирним супроводом.

На даний момент на якірних стоянках на півдні і на півночі Керченського каналу знаходиться 121 судно в очікуванні караванів в Азовське море або проходу по керченському каналу.