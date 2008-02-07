У Севастополі 74% вкладників ”Ощадбанку” вже отримали компенсацію

У Севастополі на сьогодні зареєстрована 31 тисяча вкладників „Ощадбанку” колишнього СРСР, 23 тисячі з яких вже отримали компенсацію на загальну суму 4,5 млн. доларів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керуючий філією Севастопольського міського відділення „Ощадбанку” №4548 Віра ДВОЙНІКОВА. За її словами, „людей дуже багато реєструється, але ситуація нормалізувалася, ажіотажу вже практично немає”.

Як також зазначила В.ДВОЙНІКОВА, працівниками банку „на дому” зареєстровані вкладники міського геріатричного будинку. Крім того, за її інформацією, працівники банку здійснюють виїзди в селища, „наприклад зараз ми обслуговуємо Орлинівську сільраду Балаклавського району міста, де, як передбачається, буде зареєстровано близько 6 тисяч вкладників”.

Як додала В.ДВОЙНІКОВА, „ми уклали угоду з „Укрпоштою”, і бажаючі можуть обслуговуватися за допомоги „Укрпошти”, але перед цим вкладник має написати заяву з проханням, щоб йому принесли гроші додому.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі 26 відділень „Ощадбанку”, і відкрито 390 тисяч компенсаційних рахунків.