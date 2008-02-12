Кримські податківці присікли незаконну реалізацію зрідженого газу

Співробітники податкової міліції Керчі (Крим) встановили і присікли незаконну діяльність по реалізації зрідженого газу (пропан-бутан).

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, такою діяльністю займалися два керчаніна, які порушуючи вимоги чинного законодавства, без торгового патенту, надавали послуги населенню по заправці побутових газових балонів.

Вилучено два автомобілі ЗІЛ і 3500 кг пропан-бутану на загальну суму 150 тисяч грн. "Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання. Матеріали за даним фактом готуються до передачі до суду", - кажуть у ДПА.