Вечір-реквієм, присвячений пам`яті Номана Челебі Джихана

22 лютого - 16.00. Вечір-реквієм, присвячений пам`яті Номана Челебі Джихана - автора кримськотатарського національного гімну «Ант еткенмен», Муфтія мусульман Криму, України, Білорусі, Польщі і Литви, голови уряду Кримської Народної Республіки, проголошеної в листопаді 1917 року Курултаєм кримськотатарського народу. Сімферополь, Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter