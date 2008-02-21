Вечір-реквієм, присвячений пам`яті Номана Челебі Джихана
18:18, 21 лютого 2008Крым
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22 лютого - 16.00. Вечір-реквієм, присвячений пам`яті Номана Челебі Джихана - автора кримськотатарського національного гімну «Ант еткенмен», Муфтія мусульман Криму, України, Білорусі, Польщі і Литви, голови уряду Кримської Народної Республіки, проголошеної в листопаді 1917 року Курултаєм кримськотатарського народу.
Сімферополь, Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр.
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