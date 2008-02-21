Сміття Великої Ялти звалюватимуть десь біля Бахчисарая

Рішення проблеми по очищенню і утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) Великої Ялти передбачається за допомогою будівництва мусороперерабативающего заводу в Бахчисараї потужністю 450 тис. т. сировини на рік.

Про це повідомлялося на засіданні комісії при Радміні АРК.

За даними прес-служби уряду Криму, «проект практично узгоджений, інвестори готові почати роботу».

Належить також здійснити рекультивацію старого ялтинського полігону ТПВ і обладнати мусоросортіровочний і вантажний полігони. «Ми повинні знайти компромісне рішення, беручи до уваги, що хоча на Південному березі Криму немає «ідеального» місця для складування сміття в якому б то не було вигляді, але з двох зол потрібно вибирати менше», - підкреслив перший заступник голови уряду Криму Євген МИХАЙЛОВ.