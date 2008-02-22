У Севастополі син вбив матір через мобільний телефон, який не зміг знайти.

Як повідомляє ВЗГ Управління МВС України в Севастополі, старший син жінки продав земельну ділянку й купив дорогий мобільний телефон. Покупку вирішили «обмити». Увечері, після бурхливого застілля, коли мати вже лягла спати, старший син захотів показати братові переваги нової мобілки, але не зміг її знайти. Він вирішив, що телефон взяла мати. «У гніві чоловік стягнув жінку з ліжка на підлогу й став бити, вимагаючи повернути зниклий телефон. Коли мати знепритомніла від ударів, він дуже злякався й виїхав до родичів у Бахчисарайський район», - йдеться у повідомленні. Швидку допомогу викликав молодший син.

Наразі підозрюваний у завдані смертельних тілесних ушкоджень затриманий. Порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 121 КК України.