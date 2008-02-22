Грач ”настукав” Тимошенко на Денисову

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція Компартії) Леонід ГРАЧ стверджує, що начальника Кримського республіканського управління Пенсійного фонду України Миколу ТКАЧЕНКА хочуть зняти з посади за політичними мотивами.

Про це говориться в депутатському зверненні Л.ГРАЧА, адресованому главі Кабінету міністрів України Юлії ТИМОШЕНКО.

У зверненні, текст якого передано агентству УНІАН, лідер комуністів автономії стверджує, що «міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА в категоричній формі запропонувала голові Правління Пенсійного фонду України Олексію ЗАРУДНОМУ звільнити з посади начальника Кримського республіканського управління Пенсійного фонду України Миколу ТКАЧЕНКА».

«З цією метою О.ЗАРУДНИЙ викликав до себе М.ТКАЧЕНКА і намагався примусити його написати заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Проте М.ТКАЧЕНКО відмовився від оформлення будь-якої заяви. В результаті такого тиску з боку керівника правління М.ТКАЧЕНКО захворів і перебуває в даний час на лікуванні в лікарні», - заявляє Л.ГРАЧ. За його даними, при цьому до Криму «відряджається один із заступників керівника правління, який вимагає від М.ТКАЧЕНКА заяву про звільнення, незважаючи на те, що він перебуває на лікарняному».

Л.ГРАЧ стверджує, що в розмові Л.ДЕНИСОВА висловила думку, що начальника Кримського управління ПФУ «треба прибрати з посади за те, що він співробітничає з комуністами, а нам треба підпорядкувати ветеранську масу інтересам БЮТ». «Вважаю, що подібне ставлення до високопрофесійного керівника Кримського Управління Пенсійного фонду України М.ТКАЧЕНКА є прямою дискримінацією і грубим використанням службового становища з боку Л.ДЕНИСОВОЇ в політичних цілях», - заявляє Л.ГРАЧ у зверненні до Ю.ТИМОШЕНКО.

В зв`язку з цим депутат-комуніст просить прем`єр-міністра України розібратися в ситуації і «не допустити порушення законодавства і дестабілізації роботи Кримського республіканського Управління Пенсійного фонду України».