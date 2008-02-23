Ющенко відзначає день народження

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає 54-й день народження. Він народився 23 лютого 1954 року в селі Хоружівка Сумської області в сім`ї вчителів.

До Президента України продовжують надходити привітання з днем народження.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКУ надіслали поздоровлення лідери країн, серед яких Президент Росії Володимир ПУТІН, Президент Республіки Узбекистан Іслам КАРІМОВ, Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАММЕДОВ, голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергій МИРОНОВ та ін.

Свої вітання Президентові України надіслали керівники ряду іноземних посольств в Україні, а також посли України в Російській Федерації, Кореї, Мексиці та інших країнах.

Главу Української держави привітали керівники центральних та місцевих органів влади, суддівського корпусу, наукових та навчальних установ, урядовці, парламентарії, закордонні державні діячі, українські та зарубіжні ЗМІ, представники політичних партій, громадських об’єднань та організацій, релігійних громад, установ і підприємств.

На цей час до Секретаріату глави держави надійшло більше 500 вітальних листівок та телеграм.

Вітання на ім’я Президента продовжують надходити.