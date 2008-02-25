Кримські козаки співпрацюватимуть із військом Донським

Координаційна рада отаманів Криму підписала договір про гуманітарну і культурну співпрацю з Всевеліким військом Донським.

Як повідомляє прес-центр Координаційної ради отаманів Криму, угода була підписана у кримському кадетському козачому корпусі у с. Белоглінка (Сімферопольський район).

Основна частина документа стосується сумісних молодіжних програм: це організація літніх таборів відпочинку як на території Російської Федерації, так і на території України, зокрема в Криму.

Детальніше про двосторонню співпрацю козаки Росії і України говоритимуть в кінці березня – планується візит до Криму отамана Всевелікого війська Донського, депутата Державної Думи РФ Віктора ВОДОЛАЦЬКОГО.