Кримські козаки співпрацюватимуть із військом Донським
13:03, 25 лютого 2008Крым
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В березні планується візит отамана-депутата
Координаційна рада отаманів Криму підписала договір про гуманітарну і культурну співпрацю з Всевеліким військом Донським.
Як повідомляє прес-центр Координаційної ради отаманів Криму, угода була підписана у кримському кадетському козачому корпусі у с. Белоглінка (Сімферопольський район).
Основна частина документа стосується сумісних молодіжних програм: це організація літніх таборів відпочинку як на території Російської Федерації, так і на території України, зокрема в Криму.
Детальніше про двосторонню співпрацю козаки Росії і України говоритимуть в кінці березня – планується візит до Криму отамана Всевелікого війська Донського, депутата Державної Думи РФ Віктора ВОДОЛАЦЬКОГО.
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