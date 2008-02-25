Російську національну автономію в Криму вимагає фронт Шувайникова

Створити в Криму Російську національну автономію - Республіку Тавріду – вимагає Всекримська передвиборна коаліція «Російський Фронт Сергія Шувайникова». Про це йдеться в заяві коаліції.

«У цих умовах, виходячи з вимог лідерів меджлісу (про кримськотатарську національну автономію - ред.) реальної ситуації з проголошенням незалежності мусульманської держави Косово на історичній сербській території, російські організації Криму заявляють про законне міжнародне право російських жителів півострова, які за два сторіччя сформувалися як етнічне співтовариство «кримські росіяни», на самовизначення у формі російської національної автономії у складі України – Автономної Республіки Тавріда», - йдеться в заяві.

Враховуючи, що російські організації Криму не мають свого представника в Національній конституційній раді із створення нової Конституції України, Всекримська передвиборна коаліція «Російський Фронт Сергія Шувайникова» самостійно розроблятиме правові аспекти російської національної автономії, шляхи її політичної реалізації і пропаганди в російському Криму, з урахуванням інтересів всіх народів і етносів півострова.