Прокуратура внесла протест на незаконне рішення міськради Ялти
17:43, 25 лютого 2008Крым
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Знову про землю...
Прокуратурою Ялти внесено протест на незаконне рішення ялтинської міської ради.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, міськрада затвердила своїм рішенням проект відведення земельної ділянки площею 1,3 га для будівництва «Конгрес Холу».
"Але в ході проведення прокурорської перевірки з`ясувалося, що проект одержав висновок землевпоряджувальної експертизи лише через місяць після рішення міськради", - йдеться у повідомленнію. Висновок землевпорядників засвідчив невідповідність проекту землевідведення вимогам земельного законодавства. Тому прокуратура внесла протест.
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