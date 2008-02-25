Прокуратура внесла протест на незаконне рішення міськради Ялти

Прокуратурою Ялти внесено протест на незаконне рішення ялтинської міської ради.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, міськрада затвердила своїм рішенням проект відведення земельної ділянки площею 1,3 га для будівництва «Конгрес Холу».

"Але в ході проведення прокурорської перевірки з`ясувалося, що проект одержав висновок землевпоряджувальної експертизи лише через місяць після рішення міськради", - йдеться у повідомленнію. Висновок землевпорядників засвідчив невідповідність проекту землевідведення вимогам земельного законодавства. Тому прокуратура внесла протест.