Кримський ексгібіціоніст демонстрував свою «гордість» біля школи

Міліціянти відловили в Сімферопольському районі Криму ексгібіціоніста.

Їм виявився 45-річний чоловік, сім`янин без шкідливих звичок. Рід діяльності – комерція, повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю міліції Криму.

Підозрюваний розповів, що впродовж січня-лютого 2008 р. демонстрував свою «гордість» на стежинах, прилеглих до однієї із загальноосвітніх шкіл Сімферопольського району.

«Разом із медичними чинниками, які трактують дане відхилення як патологію, діють ще і юридичні, такі, що передбачають в діях підозрюваного склад злочину, що полягає в посяганні на громадський порядок, особливий цинізм скоєного і неповагу до суспільства», - відзначає міліція.

Порушена кримінальна справа за ст. 296 КК України – хуліганство. Ведеться слідство.

*** Ексгібіціонізм – (від латинського exhibitio – виставляти, пред`являти) досягнення статевого задоволення шляхом демонстрації голого тіла особам протилежної підлоги поза ситуацією статевої близькості (демонстрація статевих органів в суспільних місцях).