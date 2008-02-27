Світ занепокоєний проявами антисемітизму та расизму в Україні

В українському суспільстві вельми сильні прояви ксенофобії, расової нетерпимості та антисемітизму, попри спроби влади подолати їх.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це представники світової громадськості говорили на Глобальному форумі з протидії антисемітизму та расизму, який відбувся у Єрусалимі. Україну на зібранні представляли посол МЗС із особливих доручень Олександр ГОРІН і народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ).

Спецпредставник ОБСЄ, депутат Бундестагу Герт ВАЙССКІРХЕН, зокрема, зазначив, що у Берліні велике занепокоєння викликають тенденції до зміцнення радикальних настроїв в Україні, Угорщині та Польщі.

Водночас О.ФЕЛЬДМАН наголосив, що до останнього часу статті Кримінального кодексу України та закони щодо неприпустимості розпалювання міжнаціональної ворожнечі майже не використовувалися за прямим призначенням. «Носіями юдофобських і расистських настроїв стають й окремі представники українського суспільства, ЗМІ, маргінальні групи. Особливо турбує радикалізація частини сучасної молоді», – зазначив депутат Верховної Ради.

Разом з тим він висловив сподівання, що нові законопроекти про покарання за публічне заперечення Голодомору і Голокосту та про посилення відповідальності за поширення ідей расової нетерпимості мають підвищити ефективність боротьби з цими проблемами.