В центрі Сімферополя ”горів” універмаг

150 чоловік і 25 одиниць техніки взяли участь у планових пожежних навчаннях на базі супермакету "Сільпо" в центрі Сімферополя.

Про це повідомив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення Віктор ТИМОФІЇВ.

«Універмаг відкривався практично з усіх боків, були перевірені всі в`їзди, входи, виходи, проводилася практична евакуація населення і робочих», - говорить В.ТИМОФІЇВ, повідомляє прес-центр Сімферопольської міської ради.

В ході навчаннь був виявлені порушення. Зокрема, підвальні приміщення об`єкту опинилися переобтяжені товаром, що не відповідає нормам протипожежної безпеки. Також учасникам учень поміщали «підібратися» до фасаду будівлі і виставити техніку високовольтні лінії електропередач та ін.

Разом з тим, не дивлячись на виявлені недоліки, Сімферополь готовий до ліквідації аварійної ситуації. «В основному я задоволений навчаннями», - відзначив начальник міського управління.