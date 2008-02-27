Чорноморський флот готується до свята

Почалася активна підготовка до ювілею Чорноморського флоту і Севастополя (флоту і місту – 225 років).

Як інформує служба інформації і суспільних зв`язків ЧФ Роcії, за словами начальника музею Чорноморського флоту Владимира КЛЮЄВА, до ювілею, зокрема, відновлять експозицію музейних залів.

Зокрема, серед нових надходжень – фрагменти військового парусного судна, знайдені під час підводної експедиції в районі французького порту Віль-франс в 1998 і 2000 роках. Як встановили співробітники фондів музею, імовірно, "ці артефакти належали російському військовому кораблю, оскільки виготовлені з бронзи і датуються першою половиною XIX століття".

До 225-річчя Чорноморського флоту відкриється тематична виставка, на якій будуть представлені матеріали з музейних фондів, – портрети адміралів Федота Клокачева, Михайла Лазарева, Володимира Корнілова та інших російських флотоводців, які зіграли значну роль в становленні і розвитку флоту, а також фото і літографії.

Для моряків-чорноморців вже підготовлений проект великої пересувної фотовиставки, яка почне свою роботу на бойових кораблях і в берегових частинах ЧФ в самий найближчий час.

Крім того, підготовлений до друку кольоровий ілюстрований буклет “Чорноморському флоту – 225”, в якому знайдуть віддзеркалення основні віхи історії флоту і Севастополя.

Вже готовий до видання двотомник “Нагороди Батьківщини”. На більш як 1,5 тис. сторінках цієї книги зібрані імена і прізвища військових моряків Чорноморського флоту, нагороджених урядовими нагородами з 1941-го по 1945 р.