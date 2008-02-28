Ющенко про Росію: Ніколи з сусідами легких відносин не було

Президент України Віктор ЮЩЕНКО задоволений динамікою розвитку україно-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні, виступаючи на Міжнародного форумі «Європа – Україна».

«На мій погляд, динаміка цих відносин є надзвичайно доброю, як і в політичному сенсі, так і в діловому сенсі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави висловив переконання, що відносини між Україною та Росією набули більш прагматичного характеру, ніж вони були декілька років тому. За словами В.ЮЩЕНКА, на сьогодні значно зріс рівень взаємодовіри і поваги до національної політики як України, так і Росії. «Я не скажу, що це легкі відносини. Як мені здається, ніколи з сусідами легких відносин не було тому, що ми говоримо про надзвичайно широкий спектр проблем», - сказав він.

При цьому, за словами В.ЮЩЕНКА, помилками двосторонніх відносин є відсутність зони вільної торгівлі, узгодженої тарифної і митної політики. За словами Президента, це ті проблеми, які викликають негативну динаміку товарообігу між Україною і Росією.

Також, на думку Президента, вирішення потребує і проблема в енергетичній сфері. «Але я і українська влада будемо робити все, щоб ці відносини мали відкритий довірливий і прагматичний характер», - додав глава держави.