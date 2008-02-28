Підсумкова колегія Міністерства охорони здоров`я АРК

18:54, 28 лютого 2008
Крым
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29 лютого - 11.00. Підсумкова колегія Міністерства охорони здоров`я АРК.  Тема - «Підсумки роботи галузі охорони здоров`я АРК за 2007 рік і головні завдання на 2008 рік».

Основна доповідь: Міністр охорони здоров`я АРК. В роботі колегії беруть участь керівники Криму, представники Міністерства охорони здоров`я України та ін.

Великий зал Ради міністрів АРК (2 поверх).

 

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