Підсумкова колегія Міністерства охорони здоров`я АРК

29 лютого - 11.00. Підсумкова колегія Міністерства охорони здоров`я АРК. Тема - «Підсумки роботи галузі охорони здоров`я АРК за 2007 рік і головні завдання на 2008 рік». Основна доповідь: Міністр охорони здоров`я АРК. В роботі колегії беруть участь керівники Криму, представники Міністерства охорони здоров`я України та ін. Великий зал Ради міністрів АРК (2 поверх).

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