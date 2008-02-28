Севастополь планує поліпшити побутові умови багатодітних сімей

У Севастополі будуть вжиті заходи з поліпшення матеріально-побутових умов сімей, в яких виховується 7 і більше дітей.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Севастопольської міської державної адміністрації Андрій ТИМЧЕНКО, вчора глава виконавчої влади міста підписав окреме доручення «Про вирішення питання поліпшення матеріально-побутових умов багатодітних сімей міста Севастополя, в яких виховується 7 і більше дітей», згідно з яким надані рекомендації головам районних держадміністрацій щодо вирішення питання поліпшення матеріально-побутових умов багатодітних сімей шляхом укладення меморандумів з представниками місцевого бізнесу.

А.ТИМЧЕНКО додав, що ближчим часом, зокрема, очікується підписання такого меморандуму з одним із підприємців міста, який вже будує за власні кошти будинок площею понад 100 м кв. для однієї із багатодітних сімей.

Як також зазначив начальник відділу, днями під керівництвом заступника голови міськадміністрації Дмитра БАЗІВА здійснено об’їзд багатодітних сімей, в яких виховується 7 і більше неповнолітніх дітей (у місті проживає 2 сім’ї, в яких виховується 9 дітей, 2 сім’ї, в яких виховується 8 дітей, і також 2 сім’ї, в яких виховується 7 дітей), і за результатами об’їзду складені акти обстежень багатодітних сімей, визначені потреби щодо поліпшення матеріально-побутових умов багатодітних сімей.